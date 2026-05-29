＜チャールズ・シュワブチャレンジ 初日◇28日◇コロニアルCC（テキサス州）◇7289ヤード・パー70＞雷雲接近により2時間4分の中止を挟んだ第1ラウンドは、午後8時15分頃に終了した。トム・キム（韓国）、J.J.スポーン（米国）ら6人が6アンダーで首位に並んだ。〈写真〉松山英樹のアイアンショットを徹底解剖日本勢は5人が出場。松山英樹は5バーディ・1ボギーの「66」でプレー。4アンダー・19位発進を決めた。8メートルを決めた10番