光熱費など私たちの暮らしにも影を落としている中東情勢ですが、中小企業も苦しい状況に追い込まれています。業績に変化があったか、今後の影響をどう見込んでいるのか…。大同生命と日本テレビが行ったアンケートには、切実な声が続々と寄せられました。■電気・ガスの料金に中東情勢の影藤井貴彦キャスター「まもなく6月ですが、中東情勢の影響は電気やガスの料金にも出始めています」「大手電力10社が発表した6月使用分の電気料