入浴中の女性を盗撮したとして、会社員の男が逮捕されました。「200回被害者の家に行った」と供述しているということです。警視庁によりますと、真塩福志容疑者は2024年、東京・足立区にある住宅で、浴室の窓にスマホを差し込み、入浴中の女性を盗撮した疑いがもたれています。真塩容疑者は、この住宅に侵入したとして、すでに逮捕されていて、押収したスマートフォンを解析したところ、浴室内を盗撮するような動画がみつかったと