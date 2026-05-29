ＪＲＦＵ（日本ラグビーフットボール協会）は、将来のＪＡＰＡＮ候補として期待を寄せる選手たちがＪＡＰＡＮ ＸＶとして大分で行った合宿の成果を確認する場として、５月２９日（金）に福岡で行うホンコン・チャイナ選抜との第2戦に臨む試合登録メンバー２３人を発表しました。（試合はＪＡＰＡＮ ＸＶから選抜されたメンバーが日本選抜を編成して対戦） キャプテン・中谷陸人選手「日本が目指してい