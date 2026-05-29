ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックで日本人ペア初となる金メダルを歴代最高得点で獲得し、“りくりゅうペア”の愛称でも親しまれる三浦璃来＆木原龍一が、エアウィーヴの新CMに出演する。インタビューがきょう29日、同社公式ホームページとYouTubeで公開された。新CMは6月20日より、放映開始予定。【画像】ベッドにごろり、リラックスモードの三浦璃来＆木原龍一Specialインタビューでは、現役引退後の現在の心境や、こ