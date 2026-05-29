奈良県の山下真知事は、29日午前の定例記者会見で、肋骨骨折について報道陣の質問に答えました。23日（土）午後に橿原市でランニングをしている時に転んだなどと経緯を明かしました。 山下知事:「肋骨なので、横になったとき、起きるとき、咳などのとき痛い。ランニングをしていて、あぜ道に入ったところ、舗装はされていたが状態が悪く、穴に足をとられてこけました。奈良県内ですが、あぜ道で、車の通るような道路ではないです