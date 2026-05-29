【ワシントン＝栗山紘尚、カイロ＝溝田拓士】米政府関係者は２８日、米国とイランの交渉担当者が停戦を６０日間延長し、その間にイランの核開発について協議する内容の「覚書」について暫定合意したと明らかにした。トランプ米大統領の承認を待っているという。一方、イラン主要通信社タスニム通信は２８日、覚書の草案は「まだ最終決定されていない」と報じており、両国で詰めの調整が行われている模様だ。米主要ニュースサイ