トランプ大統領が描かれた250ドル紙幣の見本を持つアンディ・バー米下院議員とブランドン・ビーチ財務官（右）。写真はバー氏が1月8日にXに投稿したもの/From US Rep. Andy Barr/X via CNN Newsource（CNN）米国の紙幣製造を担当する製版印刷局（BEP）は、トランプ大統領の肖像をあしらった建国250周年を記念する250ドル紙幣の発行を計画している。財務省の報道官は声明でこの計画を確認し、「審議中の法案」に対応して「適切に計