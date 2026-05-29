「パイレーツ２−７カブス」（２８日、ピッツバーグ）カブスの鈴木誠也外野手が決勝打を含む８試合ぶりのマルチ安打を記録。チームを連勝へ導き、ナ・リーグ西地区２位浮上に貢献した。パイレーツの先発は昨季のナ・リーグのサイ・ヤング賞右腕のスキーンズ。二回２死はカウント３ボールから２球連続の直球で追い込まれて、最後は外角へのスライダーで空振り三振に倒れた。スキーンズは三回まで６者連続を含む７三振を奪う