声優の川田妙子（61）が29日までにXを更新。世話になった関係者らの訃報に思いをつづった。川田は「大変お世話になった方の悲しいお知らせに…ショックを受けてます…」と切り出し、「まだ、心の穴がふさがらないまま波のように次から次と押し寄せる悲しいお知らせ…」と悲報が相次いでいることに言及した。「ふと思い出して…涙が溢れて辛くなって…記憶を失ったら、どんなに楽だろうかと…」と吐露。「それでも、前を向いて、