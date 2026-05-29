【ヨッシーとフカシギの図鑑】 5月21日 発売 価格： 7,980円（パッケージ版） 6,980円（ダウンロード版） 任天堂は、Nintendo Switch 2用アクションゲーム「ヨッシーとフカシギの図鑑」について、進行不能バグに関する注意喚起を行なっている。 当該の進行不能バグは、フカシギから「さくいん」の説明を聞く前にゴクラクチョウ