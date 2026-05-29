「やっても結構です」は不適切！上司からの打診に対しての返答で正しい伝え方とは 「やっても結構です」とは唖然 社会人としてある程度経験を積むと、責任ある仕事を任されることも多くなってきます。実績をつくり評価をあげるチャンスでもあるわけですが、敬語の使い方で台なしにしてしまうこともありそうですね。 「今度のキャンペーンの企画を君にやってもらおうと思うのだが、どうかな？」上司から打診がありまし