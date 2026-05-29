どうやって起こった？バブル景気が起きたカラクリとは バブル景気はどのようにして起きたのか 日本のバブル景気は1980年代後半に始まり、90年に政府の規制で弾けるまで、4年程度続きました。キッカケは、双子の赤字(経常赤字と財政赤字)に悩む米国が85年9月、NYに招集し88年1月までに120円前後までの2倍の高騰を容認します。日本は急激な円高のせいで輸出産業が大打撃を被り、円高不況に喘ぎます。輸出に頼る製造業は、売上減