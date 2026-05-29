数ある料理マンガの中でも、ひときわ異色でクールな主人公として知られるのが『ザ・シェフ』（原作：剣名舞、劇画：加藤唯史）の味沢匠（あじさわ・たくみ）です。 彼の魅力と作品の見どころをご紹介します。 法外な報酬で依頼人の希望を叶える天才シェフ 味沢匠は、特定の店を持たないフリーの天才シェフ。 通称「幻の料理人」と呼ばれる彼は、依頼人から法外な報酬を要求しますが、その代わりに相手の希