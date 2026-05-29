日本ダービーの攻略POINT 【血統】ディープインパクト亡き後、キタサンブラックに注目 ［５・２・３・23］と好成績を挙げていたディープインパクト産駒は22年を最後に出走がなくなったが、ディープの全兄ブラックタイドを父に持つキタサンブラック産駒が［１・２・０・１］のハイアベレージ。 22年②人気２着イクイノックス、23年①人気２着ソールオリエンス、25年&#