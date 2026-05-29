子どもの勉強のやる気を引き出すのは、ズバリ「見える化」！おすすめの「見える化」の方法 「見える化」で子どものやる気を引き出そう 「見える化」で達成感が培われる 子どもの勉強のやる気を引き出すには、ズバリ「見える化」です。 「見える化」とは、自分がやるべきことを、いつも見える状態にしておくことです。 おすすめは、子どもの目線に合わせて、「やることリスト」を家の壁やホワイトボードに貼る方法