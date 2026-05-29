ＮＹ原油時間外88ドル台でもみ合い、トランプ承認待ち 東京時間10:39現在 ＮＹ原油先物JUL 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝88.42（-0.48-0.54%） NY原油先物は売り優勢も下値は限定的。米イランが停戦延長で暫定合意もトランプ氏がまだ承認しておらず、様子見姿勢が広がっている。