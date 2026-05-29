東京金上昇、NY金に追随米イラン戦争終結期待 東京時間10:38現在 東京金先物APR 27月限（TOCOM） 1グラム＝23762.00（+712.00+3.09%） ＮＹ金先物AUG 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4538.60（+6.20+0.14%） ※東京金先物は5分程度の遅れ 東京金は上昇、NY金に追随。米イラン戦争終結期待が広がっている。