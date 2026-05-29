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米株価指数先物やや軟調、トランプ承認まで油断できず 東京時間10:41現在 ダウ平均先物JUN 26月限50709.00（-34.00-0.07%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限7573.75（-8.00-0.11%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限30230.00（-77.00-0.25%）