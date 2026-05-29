通貨オプションボラティリティードル円1週間物上昇も依然低水準 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK5.535.685.316.29 1MO6.415.195.726.46 3MO7.145.336.246.63 6MO7.835.656.856.99 9MO8.135.927.267.17 1YR8.366.267.657.34 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK5.658.426.