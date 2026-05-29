これが東大病院の前身か？梅岡女学校附属看護婦養成所で学ぶ一ノ瀬りん（見上愛）や大家直美（上坂樹里）らは、第7週「届かぬ声」（5月11日〜15日放送）から、帝都医科大学附属病院で看護婦見習いとしての実習に励んでいる。だが、医師たちは彼女たちをぞんざいにあつかい、病院の「看病婦」たちも実習生のことを露骨に煙たがる。NHK連続テレビ小説『風、薫る』。【写真を見る】「20歳」とは思えない色気が…“肩出し”ドレス