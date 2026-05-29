春ドラマの人気ナンバーワンは、日曜劇場の「GIFT」（TBS）でも高橋一生が主演の「リボーン〜最後のヒーロー〜」（テレビ朝日）でもなかった。波瑠と麻生久美子がW主演する「月夜行路（げつやこうろ）―答えは名作の中に―」（日本テレビ）だという。＊＊＊【写真を見る】妖艶な着物姿で…“銀座のママ”がぴったりの「波瑠」仕事漬けの夫と生意気盛りの子どもたちにないがしろにされる専業主婦の沢辻涼子（麻生）。彼女は