犬29匹と猫10匹を劣悪な環境で飼育し虐待したとして、警視庁保安課は5月20日、東京都品川区の動物愛護団体「一般社団法人 保護犬猫の家ななちゃんのおうち」代表理事、丸ノ内留実容疑者（47）を動物愛護法違反容疑で逮捕した。＊＊＊【写真を見る】「落ち着くまでどの子か預かってもらえないでしょうか？」…丸ノ内容疑者が逮捕一週間前、女性らに送ってきたLINE昨年12月、品川区から鳴き声や悪臭についての通報があり発覚。今