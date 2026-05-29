ＴＢＳの齋藤慎太郎アナウンサーがムキムキの肉体美を披露し、反響を呼んでいる。２９日までに自身のＳＮＳを更新した齋藤アナは、インスタグラムに「腕の日」とつづると、笑顔で鍛え上げられた二の腕を公開した。齋藤アナは筋トレの様子を度々インスタグラムにアップし、鍛え抜かれた肉体美を公開している。この投稿には「こんなイケメンが存在していいのか」「中継でも太い腕がこれからの季節は目立ちますね」「鍛えられ