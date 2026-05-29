【WWE】SMACK DOWN（5月22日・日本時間23日／ケンタッキー・レキシントン）【映像】お騒がせ美女がサプライズ介入→頭ごと“ぶっこ抜き”で悶絶足の骨折から心臓手術と不運続きだったお騒がせ女子レスラーが、突然のサプライズ介入で復帰。登場直後にデカ女レスラーに首ごと宙吊りの絞首刑でバタつき悶絶。病み上がりとあって、みる側が心配になる"リング復活宣言"にファンも「身体張ってるな」