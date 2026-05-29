歌手の堀ちえみ（59）が、27日にブログを更新。目の“施術”を受けたことを明かし、最新ショットを披露し、注目を集めている。【映像】堀ちえみ目の“施術”後の姿2025年11月、メイクアップアーティストに勧められ、初めてまつ毛パーマにチャレンジ。翌年1月には「今回はタレ目の施術！！！」とコメントし、緩やかなカーブでタレ目に見せるデザインのまつ毛パーマを披露していた。目の“施術”後の姿に反響5月27日の更新でも