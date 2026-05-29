無印良品を展開する良品計画が開催中の『45種類勢ぞろい、食べ比べ！無印良品カレーフェス』のプレス向け体験会が28日、東京・六本木ヒルズ大屋根プラザで行われた。実際に会場を訪れると、無印良品のレトルトカレー全45種類が並び、“ひとくちで世界を旅する”というコンセプト通り、多彩なスパイスの香りに包まれた空間が広がっていた。【写真】スパイスがずらり！実際に体験しながらを選べる「6種類食べ比べ体験」無印良品