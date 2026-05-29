◇米男子ゴルフツアーチャールズ・シュワブ・チャレンジ第1日（2026年5月28日テキサス州コロニアルCC＝7289ヤード、パー70）第1ラウンドが行われ、松山英樹（34＝LEXUS）と久常涼（23＝SBSホールディングス）がともに66で回り、首位と2打差の19位で発進した。松山は5バーディー、1ボギー、久常は4バーディー、ボギーなしだった。平田憲聖（25＝ELECOM）は67で回り3打差32位。中島啓太（25＝フリー）と金谷拓実（27＝SO