アメリカのトランプ大統領は、イランがアメリカの利益にならない取引を持ち掛けた場合、再攻撃の可能性があるとけん制しました。アメリカトランプ大統領「（Q.再攻撃につながるような“一線”はありますか？）我々の利益にならないような取引がその一線だ。最後まで状況を見極めている」トランプ大統領は28日、FOXニュースのインタビューに応じ、イラン側が交渉の中でアメリカの利益にならない取引を行おうとした場合、再攻撃を