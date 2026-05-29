政府はきょう、市街地でクマの出没が相次いでいることから、遭遇しないための子ども向け対策動画を公開し、注意を呼びかけました。政府がきょう公開したのは、クマに遭遇した際の対応や、遭遇しないための工夫を伝える子ども向けのクマ対策動画です。動画の中では、「クマにおそわれないための3つの約束」として、▼クマがよく出る場所を事前に確認すること、▼登下校中は音が出るものを鳴らし、みんなでにぎやかに通学すること、