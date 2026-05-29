俳優の藤原紀香が、終活をテーマにしたシリーズ映画の第3弾『お終活3 幸春！人生メモリーズ』（5月29日公開）でスナックのママ・カオリを好演している。橋爪功や石橋蓮司ら名優たちとの掛け合いでも存在感を放ち、その包容力と美貌はまさに年齢不詳。「ひとつ多く自分の年齢を答えていたこともある（笑）」という藤原が、年齢に対する考えや若い世代へのリスペクトを語る。【画像】透け感のあるドレスに身を包んだ藤原紀香（全10