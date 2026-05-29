患者都合の診察キャンセル料を巡り、誤解が広がっているため厚生労働省は通知を出し直しました。6月から医療機関が一定の条件のもとキャンセル料を請求できるようになります。厚労省によりますと、キャンセル料を請求できるのは、患者から予約料を取ることを厚労省に報告している900あまりの医療機関に限られ、患者が予約料を払うことを前提に予約し、直前に患者都合でキャンセルした場合のみだということです。厚労省はこの変更に