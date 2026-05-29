ジャズボーカリスト、ピアニストの田口理恵が29日までにインスタグラムを更新。出産をめぐり脳卒中を発症し、後遺症により左半身がまひしている現状を明かした。田口は病室の写真をアップするとともに「超高齢出産に関わる危険性については最初に説明をうけていたので無事に産めるか自信がなくてほとんどの人に内緒にしていました」と切り出し、「やはり無事な出産とはいかず陣痛中に脳内出血を起こして母子ともに危険な状態とな