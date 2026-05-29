左太ももを痛めたドジャースのテオスカー・ヘルナンデス外野手（33）に代わり、ライアン・ウォード外野手（28）が昇格する見通しと28日（日本時間29日）、大リーグ公式サイト「MLB.com」が報じた。T・ヘルナンデスは前日27日（同28日）のロッキーズ戦で第1打席で遊ゴロに倒れた際、左太ももを負傷。試合後、ロバーツ監督が「おそらく負傷者リスト（IL）入りになるだろう」と話していた。一方、昇格が報じられたウォードは201