グラビアアイドルちとせよしの（26）が29日までに、インスタグラムを更新。水着ショットを動画投稿した。「Happy Day Summer Day」と題し、カラフルな南国リゾート風ひもビキニ水着に、麦わら帽子を被った姿を披露した。両膝を立て、両手を頭の上で組むなど、95センチのバストやくびれなどの曲線美が際立つポーズをとり「今年はどんな夏にしようかな〜」とつづった。ファンやフォロワーからも「かわいい」「可愛すぎるって…！！！