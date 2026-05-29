バレーボール男子の元日本代表、佐藤駿一郎容疑者が大麻所持の疑いで逮捕された事件で、見つかった乾燥大麻は、1回から2回分程度の使用量だったことが分かりました。バレーボール男子の元日本代表選手、佐藤駿一郎容疑者は27日、東京・板橋区のパチンコ店で、乾燥大麻を所持していた疑いが持たれています。その後の関係者への取材で、佐藤容疑者の身分証が入ったバッグから見つかった乾燥大麻の量は、1回から2回分程度の使用量だっ