1997年6月に65歳で亡くなった俳優、勝新太郎さんの公式サイトが立ち上がったと、一部ネット上で話題になった。勝プロダクションは取材に対し、「勝新太郎オフィシャルWEBサイト」と名乗るサイトは「公式」のものと返答。27年6月に勝さんの没後30年を迎えるに当たり、昨年秋頃に立ち上げたという。主に勝さんの肖像権、写真や映像使用の権利関係の問い合わせ窓口として機能している。サイトは黒を基調のモノクロベースで重厚な仕上