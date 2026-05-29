ブルーイノベーションが続伸している。２８日の取引終了後に、屋内点検用ドローン「ＥＬＩＯＳ３」（フライアビリティ社製）において、点検業務の完全自動化を実現するリピートフライト機能とクラウド連携機能の提供を開始したと発表しており、好材料視されている。アップデートにより、「ＥＬＩＯＳ３」は完全自動飛行による定期点検を実現することになり、点検業務の実質的な自動化・省人化