トクヤマが反発している。同社はきょう午前９時ごろ、２７年３月期から３１年３月期までを対象とした中期経営計画を策定したと発表。最終年度の連結営業利益目標を５７０億円（２６年３月期実績は３７０億１７００万円）としていることが買い手掛かりとなっているようだ。 ３１年３月期の連結売上高目標は４０７５億円（同３４９４億７６００万円）に設定。化成品事業及び環境事業は合理化などによる事業強化（改善）で収益