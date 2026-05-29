午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１２０４、値下がり銘柄数は３１４、変わらずは４１銘柄だった。業種別では３３業種中２５業種が上昇。値上がり上位に金属製品、空運、情報・通信、サービスなど。値下がりで目立つのは鉱業、非鉄金属、保険など。 出所：MINKABU PRESS