谷口ジローの漫画『遥かな町へ』が映画化され、10月9日に全国公開されることが決定。主演を大谷亮平が務め、及川桃利、磯谷萌々子、戸田菜穂、滝藤賢一が共演する。 参考：『青天を衝け』や『恋はDeepに』でも活躍大谷亮平が“声”の芝居で発揮する新たな魅力 原作は、『孤独のグルメ』（作・久住昌之）や『神々の山嶺』（作・夢枕獏）の漫画を手がけた谷口が1998年に発表したオリジナル作品。人生の折り返し地点を