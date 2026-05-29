瀬戸内地方は、高気圧に覆われておおむね晴れています。昼過ぎ以降も日差しが届くでしょう。日中の最高気温は岡山で31度、津山で28度、高松で30度の予想です。28日よりも3度前後気温が高く、7月並みの気温のところがあるでしょう。 30日も青空が広がり、天気の崩れはない見込みです。朝の最低気温は岡山で14度、津山で12度、高松で17度でしょう。29日朝よりも大幅に気温が低くなります。日中の最高気温は岡山で32度、津山と高松で