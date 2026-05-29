認知症になりやすい人の特徴とは？Medical DOC監修医が認知症になりやすい人の特徴などを解説します。 ※この記事はMedical DOCにて『「認知症になりやすい人」の特徴はご存知ですか？なりやすい性格も医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：前田 佳宏（医師）・和クリニック 院長 ・精神科／心療内科医 ・精神保健指定医 「泣きたくなったら壁を押せ」著者 大人