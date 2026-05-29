開催：2026.5.29 会場：ＰＮＣパーク 結果：[パイレーツ] 2 - 7 [カブス] MLBの試合が29日に行われ、ＰＮＣパークでパイレーツとカブスが対戦した。 パイレーツの先発投手はポール・スキーンズ、対するカブスの先発投手はコリン・レイで試合は開始した。 4回表、6番 鈴木誠也 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでカブス得点 PIT 0-1 CHC 6回表、さらにショー