ソウル・西小門（ソソムン）高架道路の撤去現場で起きた崩落事故で6人の死傷者が発生したことを受け、警察と雇用労働部が同時に強制捜査に着手した。【写真】「予見された人災」住民も懸念したソウル高架道路のずさんな安全管理ソウル警察庁・広域犯罪捜査隊は、5月29日午前9時ごろからソウル市都市基盤施設本部や当該工事の元請け・下請け業者の本社、現場事務所など計7カ所に捜査官を派遣し、関連資料の家宅捜索を行っている。今