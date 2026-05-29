ついにこの時がやってきた。５月28日、北中米ワールドカップに向けて調整している日本代表に冨安健洋が合流したのだ。右膝の怪我に悩まされてきた27歳のDFは、半年の無所属期間を経て今冬にオランダの強豪アヤックスと契約。３月の北欧遠征で24年６月以来の招集を受けたものの、負傷で無念の辞退となっていた。２年ぶりの代表活動に参加したニュースや動画が拡散すると、インターネット上では次のような声が上がった。