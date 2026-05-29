５月22日に発表された北中米W杯のイングランド代表のメンバーにおいて、実力者のハリー・マグワイア（マンチェスター・ユナイテッド）は、コール・パーマー（チェルシー）やフィル・フォーデン（マンチェスター・シティ）らと共に落選した。イングランド代表を率いるトーマス・トゥヘル監督は、マグワイアについて「彼の人柄をとても尊敬しているし、その実力にも大きな敬意を持っている。実際に素晴らしいシーズンを送ってい