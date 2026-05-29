若き日のミック・ジャガー、キース・リチャーズ、ロニー・ウッドが現代に甦ったかのような映像表現が大きな話題を呼んでいる、ザ・ローリング・ストーンズ「イン・ザ・スターズ」MV。このたび、本作の撮影舞台裏映像が公開された。 ■【動画】ザ・ローリング・ストーンズ「イン・ザ・スターズ」MV ■【動画】ザ・ローリング・ストーンズ「イン・ザ・