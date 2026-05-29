俳優、アーティストとして第一線を走り続ける木村拓哉。年齢を重ねた今も変わらず、木村のスーツスタイルは多くのファンを魅了し続けている。ブラックスーツからジャケットコーデまで、さらりと着こなしながら漂わせる大人の色気や余裕はさすがの一言。今回は、SNSに投稿された写真の中から、思わず見惚れてしまうスーツスタイルの数々を厳選して紹介する。 写真：木村拓哉の「やっぱり最強」なス