今週(2026年5月22日〜5月24日)の映画動員ランキングは、約7年ぶりとなるスター・ウォーズシリーズの劇場長編映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が、堂々の初登場1位に輝いた。2位は前週から首位を譲った『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』、3位は『プラダを着た悪魔2』が続く。さらに7位『名無し』、8位『SUPER BEAVER LIVE & DOCUMENTARY -現在地-』と新作も続々ランクイン。SFサーガ